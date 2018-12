Barrio Canino vol.246 - Kortatu: 30 aniversario de la última danza de guerra

Barrio Canino

Esta semana os traemos un monográfico sobre Kortatu, y concretamente sobre su último disco Azken Guda Dantza, del que se cumplen ahora 30 años de su publicación.



Después de 279 conciertos, llegaba el final. El concierto 280. La última danza de guerra, en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Cuando Delirium Tremens finalizaron su pase, los ya cuatro miembros de Kortatu (Fermin Muguruza, Iñigo Muguruza, Treku y Kaki Arkarazo) subían al escenario para dar por terminada una etapa gloriosa en la música no sólo de Euskadi, sino de todo el estado. El rock radikal daba sus últimos coletazos, y Kortatu no se quedaría a ver cómo se desvanecían con él. Mejor quemarse que desvanecerse, como cantó Neil Young diez años atrás.



La angustia existencialista (pocos años antes Fermin Muguruza afirmaba que no pasaría de los treinta) y la necesidad de parar el ritmo después de cuatro años de locura absoluta fueron parte de los motivos para decir adiós. Cerraron la puerta para abrir las ventanas y poder respirar antes de lanzarse a la carretera en una nueva y épica aventura. Negu Gorriak. De eso hablaremos en otro momento.



Azken Guda Dantza. Un título para nada gratuito. Primero, una declaración de intenciones. Segundo, un guiño a The Last Waltz de The Band y Scorsese. Tercero, un deseo de paz, relacionado con la tregua que ETA declararía en enero del 89. Las conversaciones de Argel estaban al caer.



En este programa escucharemos del tirón los 26 temas que componen el Azken Guda Dantza, extraídos de la primera edición en vinilo, en la que la canción Aizkolari fue censurada. Y cerraremos con el tema «Ehun ginen», que fue publicada en un single a parte.



Los que sois fieles a Barrio Canino notaréis que la duración del programa no corresponde a la habitual, pero hemos querido dejar que sea la duración del disco la que marque en esta ocasión la duración de este programa.



Pero volvamos a ese primero de octubre de 1988, al Pabellón Anaitasuna, cuando el público grita y se oyen los primeros acordes de «After-Boltxebike»...







01a: (fondo inicio) Toots & «The Maytals - Chatty, Chatty»

01b: (fondo inicio) The Business - «Drinking And Driving»

01c: (fondo inicio) Redskins - «It Can Be Done»

02: Sinestezina - «M-ak»

03: Kortatu - «After-boltxebike»

04: Kortatu - «Oker nago»

05: Kortatu - «Etxerat!»

06: Kortatu - «Equilibrio»

07: Kortatu - «Mr. Snoid entre sus amigos los humanos»

08: Kortatu - «La línea del frente»

09: Kortatu - «Gernika 37-87»

10: Kortatu - «Makurtu gabe»

11: Kortatu - «Hotel Monbar»

12: Kortatu - «Hernani 15-VI-84»

13: Kortatu - «Sospechosos»

14: Kortatu - «A la calle»

15: Kortatu - «La familia Iskariote»

16: Kortatu - «Desmond Tutu»

17: Kortatu - «Platinozko sudurrak»

18: Kortatu - «Aizkolari»

19: Kortatu - «Jimmi Jazz»

20: Kortatu - «Denboraren menpe»

21: Kortatu - «Zu atrapatu arte»

22: Kortatu - «Tatuado»

23: Kortatu - «Nicaragua sandinista»

24: Kortatu - «Hay algo aquí que va mal»

25: Kortatu - «A.E.K.'ko veteranoak»

26: Kortatu - «Jaungoikoa eta lege zarra»

27: Kortatu - «El último ska»

28: Kortatu - «Kolpez kolpe»

29a: (fondo inicio) The Specials - «Doesnt Make It Alright»

29b: (fondo inicio) The Business - «Drinking And Driving»

30: Kortatu - «Ehun ginen»

