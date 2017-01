Barrio Canino vol.202 - Historia del punk ibérico. Libro "Punk, pero ¿qué punk?"

Barrio Canino

Esta semana hablamos de punk, una vez más. Repasamos la historia del punk en el estado español de la mano de Tomás González Lezana, autor del libro "Punk, pero qué punk" (una guía incompleta del punk del estado español), editado recientemente por La Fonoteca.



Este libro nace del montón de artículos que ha publicado este tiempo atrás Tomás González en LaFonoteca.net, medio en el que colabora aportando biografías de multitud de bandas de la escena punk de ayer, hoy y siempre. Biografías escritas en muchas ocasiones contactando de primera mano con las propias bandas. Un trabajo que a lo largo del tiempo ha compuesto un nutrido mosaico de bandas, eternamente incompleto, sin restricciones geográficas ni temporales. Y ahora también ha servido de pilar para componer este libro, que aporta además una narrativa más integral de las escenas a las que pertenecen estas bandas.





Tomás González Lezana





Repasamos la historia (incompleta) del punk en el estado español a través de sus principales escenas, en. En Euskadi y Navarra nos paramos en aquello que se etiquetó como, con bandas como... o los mismísimos, entre muchos otros. En Barcelona con el surgimiento del punk, y posteriormente del hardcore y la politización del movimiento, con bandas como, por citar algunas. Y en Madrid nos paramos poco en este programa porque ya dedicamos hace poco nuestro programa 196 a la historia del punk madrileño , con la excusa del documentalde. Pero aprovechamos para pinchar otras bandas de la capital que no salieron en aquél programa, como, por ejemplo.También nos detenemos en otras ciudades que también aportaron bandas muy interesantes a esta historia, como¡Ha llegado el momento, de la destrucción!01a: Sudor - Tu coche, tu casa y tu novia (Me sudan las pelotas)01b: Vigilante Gitano - Hidrocele01c: La Perrera - Romperlo todo02: Aspirina Infantil - Renacer03: Zarama - Beti penetan04: Tijuana in Blue - Inconsciente colectivo generacional05: Kangrena - Madrid Vaya Pastel06: Subterranean Kids - La rabia07: T.N.T. - Guernika08: Suburban Rebels - Clase Obrera09: Los Paralitikos - La senda de los antihéroes10: Piolines - J.A.S.P.11: Webeloss - Solo es punk si yo lo digo12: La URSS - Manifiesto futuro13a: 24 Ideas - Jo i ells13b: Von G.R.A.P.A. - Pussyhead bats14: Interterror - Felices días en Auschwitz15: IV Reich - Derecho a la vida